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Среда 12 июля

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Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор

Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор
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По словам футболиста, у него есть два конька.

Публика знает о двух громких романах Андрея Аршавина. В отношениях с Юлией Барановской у спортсмена родились трое детей, но в итоге он ушел к журналистке Алисе Казьминой, которая подарила ему дочь.

Обе женщины неоднократно обвиняли Аршавина в изменах. Спортсмен обвинения не отрицает, говорит, всегда пользовался спросом у женщин и не отказывал себе в удовольствиях.

В настоящее время Андрей Аршавин держит в секрете подробности личной жизни. Но в эфире шоу Татьяны Навки "Команда" признался: теперь предупреждает потенциальных партнерш о своих особенностях. Например, он считает себя сложным человеком и спорщиком, который будет упрямо доказывать свою точку зрения.

"Девушкам всегда говорю, что у меня два конька — секс и юмор", – признается спортсмен.

Как отмечает Аршавин, поначалу пассии не верят, но потом все же понимают, что имел в виду футболист. По его словам, он не подлый человек и всегда старается выполнять обещания.

Напомним, долгое время Андрей Аршавин не общался с детьми от Юлии Барановской. Об этом она рассказывала интервью и социальных сетях, однако после общественного резонанса футболист наладил связь.

В ситуации с дочерью от Алисы Казьминой все несколько сложнее. После тяжелой болезни – ей диагностировали аутоимунный некроз – журналистка ушла из социальных сетей. О том, что происходит в жизни семьи, знают только самые близкие, а сам Андрей Аршавин не рассказывает, поддерживает ли связь с дочерью от этого союза.

12 июля 2023, 10:09
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Команда"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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