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Среда 7 июня

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Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось

Состояние госпитализированной с подозрением на инсульт Федосеевой-Шукшиной изменилось
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Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации в сознании.

Два дня назад 84-летняя советская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт. Официальной информации от врачей или родных народной артистки не было, поэтому поклонники начали бить тревогу. Некоторые решили, что Шукшиной совсем плохо.

Вскоре в Сети появились слухи о том, что якобы разбитая инсультом Федосеева-Шукшина почти не разговаривает и никого не узнает, и вообще якобы находится на ИВЛ. Наконец появилась информация о ее состоянии.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник опровергла тревожные слухи и рассказала, что Лидия Федосеева-Шукшина пребывает в сознании. По ее словам, ни на каком аппарате ИВЛ актриса не была и дышит она самостоятельно.

Кроме того, правозащитница опровергла слухи о том, что Лидия Федосеева-Шукшина не разговаривает. Она заверила, что состояние актрисы изменилось толко в лучшую сторону. Сейчас Шукшина находится под пристальным вниманием врачей.

При этом актриса до сих пор находится в реанимации. Если ее состояние будет и дальше улучшаться, то ее переведут в обычную палату. Помимо медиков рядом с Лидией Федосеевой-Шукшиной находится ее дочь Ольга.

7 июня 2023, 12:00
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ Globallookpress.com
"МК"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мария Шукшина встречает 50-летие

Уже в детстве Мария показывала незаурядные актерские способности.
Киноальманах "Странные люди" 1969 года. Мария Шукшина играет Машеньку.
Обаятельная Мария всегда пользовалась спросом у мужчин.
Кадр из фильма "Без вины виноватые".
Кадр из фильма "Елки 3".
Кадр из фильма "Идеальная пара".
Владимир Путин и Мария Шукшина на вечере памяти Василия Шукшина
Дмитрий Медведев присуждает Марии Шукшиной звание "Народного артиста России""
Кадр из фильма "Похороните меня за плинтусом".
Кадр из сериала "Уходящая натура".
Кадр из сериала "Террористка Иванова".
Кадр из фильма "Утомленные солнцем 2: Предстояние"

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