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Сын Регины Тодоренко испортил ее любимую вещь

Сын Регины Тодоренко испортил ее любимую вещь
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Регина Тодоренко показала поклонникам забавное видео, снятое на работе.

С недавних пор знаменитая телеведущая воспитывает двух сыновей. Очевидно, что хлопот в ее жизни прибавилось. Тем более, если учесть тот факт, что даже после рождения второго наследника звезда не ушла в декрет. Регина Тодоренко продолжает трудиться в разных проектах.

Первое время артистка брала сына с собой на работу, но сейчас уже появляется на съемках без малыша. Но даже в разлуке теледива вспоминает о детях. Тем более, они сами невольно о себе напоминают. Это доказывает забавное видео, которое супруга Влада Топалова опубликовала на своей странице в соцсетях.

Регина Тодоренко сняла момент подготовки к съемкам. В кадре она сидит в гримерке, где ей делают прическу. Она же наводит марафет с помощью собственной косметики. В какой-то момент, она поняла, что сын испортил ее любимую вещь – помаду, которой она собиралась накрасить губы.

Звезда достала тюбик и увидела, что большей части стика просто-напросто нет.

"Сын красил губы любимой помадой", – подписала кадры теледива.

Стоит отметить, что произошедшее с косметикой ничуть не расстроило супругу Влада Топалова. Увидев отсутствие стика, она громко рассмеялась. Видимо, никакие поступки сыновей не могут заставить грустить счастливую мамочку Регину Тодоренко.

6 июня 2023, 17:00
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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