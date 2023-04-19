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Среда 19 апреля

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Меган Маркл подставила: король Карл III жестко наказал Кейт Миддлтон

Меган Маркл подставила: король Карл III жестко наказал Кейт Миддлтон
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Принц Гарри не оценил жеста отца.

Королевская семья Британии уже давно потеряла статус образца правильной жизни, погрязнув в пучине громких скандалов. Важную роль в этом деле сыграла американская актриса Меган Маркл, которая удачно выскочила замуж за принца Гарри. Супруги не просто отказались от своих прав и обязанностей как членов монаршего дома, но и максимально отдалились от короля Карла III, причем, как в прямом, так и переносном смысле.

Сначала герцог и герцогиня Сассекские сбежали в США, а потом на различных ток-шоу начали демонстрировать грязное белье Букингемского дворца, шокировав своими откровениями множество подданных. Удивительно, что действующий глава государства настолько был уверен, что Меган Маркл негативно влияет на его сына, что запретил супруге принца Гарри посещать свою покойную мать.

Когда королева Елизавета II покинула этот мир, унаследовавший британскую корону Карл III сделал все возможное, чтобы его младшая невестка не появлялась в покоях усопшей. Однако ему пришлось также ограничить Кейт Миддлтон, чтобы принц Гарри не обиделся. Монарх попросил супругу принца Уильяма также остаться дома.

Получается, что Маган Маркл подставила Кейт Миддлтон. Более того, необоснованное решение короля стало жестким наказанием для его старшей невестки, ведь принцесса Уэльская была близка с бабушкой принца Уильяма и хотела навестить ее в последние минуты жизни, сообщает таблоид Daily Mail.

По итогу принц Гарри не оценил широкого жеста своего отца. Карл III до сих пор не получил от младшего сына согласия на посещение его официальной коронации. Меж тем, и принц Уильям остался недоволен своим братом.

19 апреля 2023, 04:17
Король Карл III. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Daily Mail✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Шпионка Маркл и психопат Карл III: королевская семья погрязла в скандалах

Король Карл III. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Принц Эндрю. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Дэвид Бекхэм. Фото: HOCH ZWEI / HOCH ZWEI / www.globallookpress.com
Меган Маркл. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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