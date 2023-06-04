Певица Слава осудила поступок Ксении Собчак: Трусость – самое подлейшее

Слава пояснила, почему считает, что артист не должен сбегать за границу.

Пару дней назад певица в личном блоге опубликовала гневную тираду в адрес артистов, которые после начала СВО уехали за границу, неоднократно высказывались негативно в адрес страны, но затем решили вернуться. В первую очередь речь шла про Инстасамку и других популярных блогеров, которые ранее подверглись проверкам различных ведомств, а на днях приехали в Москву на поклон к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

По словам певицы Славы, этих артистов не стоит прощать и пускать обратно. Как отметила звезда, ей как гражданке своей страны и патриотке не хотелось бы видеть таких людей на сцене и в медиапространстве. Правда, свое мнение артистка высказала в крайне грубой форме, с матом. Позднее сторис из личного блога Славы пропали, как оказалось, их удалил директор певицы.

Однако от своих слов знаменитость не отказалась. Она повторно вышла на связь и заявила, что считает так же, как и ранее. Более того, по словам Славы, человек может бояться, может быть слабым, но "сваливать" артист не должен, наоборот, публичному человеку нужно нести народу свою душу.

"Хитро****е, как Собчак, у них все это есть – бегать по границам, сваливать. А трусость – самое подлейшее, что может быть", – осудила недавний поступок журналистки Слава.