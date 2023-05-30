Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо

Певица Слава в больнице Тесты Приговор Цивина и Дрожжиной Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Вторник 30 мая

18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире 10:50Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки" 10:20Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры 10:00Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником 09:30"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков 09:00Россиянам дали рекомендации по аренде квартир 08:40Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 08:20"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея 08:00Как улучшить память во сне: советы сомнолога 06:07Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист 04:17Секреты здорового питания: бобовые и витамин D 02:04Неожиданное признание: кем работал Сергей Жилин до дирижерства 00:13"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино 22:38"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра 21:40Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей 21:23Экс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 21:02Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни 20:45Меган Фокс призналась в психическом расстройстве 20:15"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе 19:45Борющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 19:15Накануне госпитализации певица Слава летала за границу 18:39Реальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора 18:19Как стать сильной женщиной: советы Ксении Бородиной 17:38Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото) 17:14Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина 16:50Таро предсказали несчастье в жизни дочери Агутина и Варум 16:30София Ротару ошарашила поклонников признанием в любви 16:10Глюкоза объяснила наличие большого живота 15:50"Уехала в вечность": Сташенко призвала не прощать предавшую Родину жену иноагента Пугачеву 15:30"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 15:00"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина 14:40Почему люди изменяют: научное объяснение 14:20Средний чек покупки "однушки" – 9,7 млн 14:00Ошибки юности: Алла Довлатова рассказала о своем опыте 13:40"Произошел караул": Пригожин сделал признание о браке с Валерией 13:00"Врачи говорили остановиться": как "Ревизорро" подкосил здоровье Летучей
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо

Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо
160

Анастасия Сланевская, более известная как Слава, сообщила о болезни.

Накануне стало известно, что 43-летнюю Славу с повышенной температурой и тошнотой экстренно госпитализировали. В больнице врачи смогли помочь артистке. Сегодня ей уже лучше. Она вышла на связь в популярной соцсети и рассказала о своем состоянии и диагнозе.

В новом видео Слава сообщила, что у нее затяжной бронхит. Болезнь артистка переносила на ногах, но организм не выдержал. "Мне действительно было плохо", – сказала певица. Однако она решила не оставаться в больнице. Знаменитость настояла на амбулаторном лечении.

Слава поблагодарила поклонников за беспокойство и поддержку, а также призвала людей беречь свое здоровье. Она призналась, что из-за срочной госпитализации подвела людей. "Жаль, что сорвала программу, не приехала на клип", – сказала артистка, пообещав, что скоро вернется к работе.

Слава не стала оставаться в больнице, поскольку в помощи нуждаются ее родные. По словам певицы, из-за болезни слегла вся семья.

Напомним, недавно певица Слава стала бабушкой. Дочь артистки Александра Морозова родила первенца. Девушка винит себя за то, что рожала неестественным способом. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

30 мая 2023, 18:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Захомутали миллионеров: Акиньшина, Слава и другие звезды с богатыми мужьями

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press/ www.globallookpress.com

По теме

Накануне госпитализации певица Слава летала за границу

Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука
Слава (певица)

Слава (певица) певица

"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу

"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу
Захар Прилепин рассказал в свежем интервью, что видел заказчика своего покушения за несколько дней до теракта. Российский писатель, общественник и военнослужащий Захар Прилепин продолжает восстанавливаться после подрыва его автомобиля 6 мая.

"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире

"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире
Телеведущий и журналист Андрей Норкин рассказал, что ему пришлось перенести. Андрей Норкин уже давно ведет программу "Место встречи", которую показывает телеканал НТВ.

Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом

Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом
В Кстово продолжается Первый Открытый Российский Кинофестиваль "КстоКино". Он стал возможен благодаря поддержке Правительства Нижегородской области и администрации Кстовского муниципального округа. Ольга Кабо приехала сюда с красавцем-сыном – 10-летним-Виктором Разгуляевым. Сын 55-летней Кабо растет очень талантливым и непосредственным ребенком.

"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина*

"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина*
Юлия Проскурякова рассыпалась в комплиментах поющему и танцующему комику Максиму Галкину*. Жена российского композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова всегда приветливо относилась к коллегам по сцене.

Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером

Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером
Блогер рассказал, что хочет попробовать себя в новом деле, и поделился планами. Давид Манукян известен публике как блогер, певец, друг Филиппа Киркорова и экс-возлюбленный Ольги Бузовой.

Выбор читателей

29/05ПндКак жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье 29/05Пнд"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 29/05ПндБорющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 29/05Пнд“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 28/05Вск"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 29/05ПндЭкс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее