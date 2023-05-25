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Четверг 25 мая

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Скрытые сигналы народу: эксперт указал на необычное поведение Кейт Миддлтон

Скрытые сигналы народу: эксперт указал на необычное поведение Кейт Миддлтон
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Специалист объяснил, что пытается сказать людям супруга принца Уильяма.

Почти две недели назад, 6 мая, состоялась коронация Карла III, унаследовавшего трон в возрасте 73 лет после своей матери Елизаветы II. За тем, как проходила церемония, с интересом следили по всему миру. Но особенно пристальное внимание во время торжества было приковано к членам королевской семьи.

Без сомнений, настоящей звездой коронации, помимо ее виновника, стала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма появилась на церемонии в безупречном образе. Жена первого наследника престола блеснула роскошным платьем от Alexander McQueen и серьгами от Collingwood Jewellers. Именно это украшение в свое время носила ныне покойная принцесса Диана.

Многие поклонники отмечают, что Кейт Миддлтон уже давно выглядит и ведет себя не как застенчивая "девушка по соседству", какой ее знали раньше, а как будущая королева. С этим согласен и эксперт по языку тела Даррен Стэнтон. Специалист утверждает, что в последнее время жена принца Уильяма то и дело подает невербальные жесты, которые были ей совсем не свойственны.

Если первые годы после своего прихода в королевскую семью Кейт усердно избегала камер журналистов, почти не шла на зрительный контакт и вела себя очень скованно, то теперь все изменилось. Во время коронации Миддлтон уверенно позировала, смотрела в глаза собеседникам и не замыкалась в себе.

Даррен Стэнтон отмечает, что Кейт Миддлтон больше не ищет поддержки других представителей королевской семьи. По мнению эксперта, таким образом она подает народу скрытые сигналы. Супруга принца Уильяма хочет показать, что сможет стать сильной и независимой, но при этом открытой королевой.

25 мая 2023, 18:25
Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Marie Claire✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Кейт Миддлтон. Фото: g49 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: d75 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Кейт Миддлтон. Фото: mm4 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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