Решетова подверглась нападкам из-за своего внешнего вида

Модель Анастасия Решетова поделилась новым фото и получила волну хейта в комментариях.

Бывшая Тимати Анастасия Решетова не только является успешной моделью и участницей конкурса красоты, но и заботливой мамой. Недавно она поделилась с подписчиками фотографиями со своей фотосессии, на которых демонстрировала эксклюзивные украшения, включая массивное кольцо на "вдовьем" пальце левой руки.

Однако, вместо восхищения, Решетова столкнулась с критикой со стороны своих подписчиков. Они обратили внимание на ее открытый рот, что вызвало негативные комментарии. Некоторые даже предположили, что у нее может быть проблема с дыханием из-за маленького носа.

Несмотря на это, Анастасия не обратила внимания на критические комментарии и продолжает демонстрировать свою красоту и стиль. Она также продолжает активно заниматься воспитанием своего сына Ратмира и показывает, что она является заботливой мамой. В ролике, который она опубликовала, ее сын увлеченно смотрел спортивные трюки и занимался на гимнастических кольцах под бдительным контролем персонального тренера.

Таким образом, Анастасия Решетова продолжает быть успешной и красивой женщиной, несмотря на критику со стороны некоторых подписчиков. Она также продолжает быть заботливой мамой и показывает, что смартфон может использоваться в мотивационных целях для детей.