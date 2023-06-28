Гонорар стартует от миллиона: Как зарабатывает на жизнь независимый сын Барановской

Юлия Барановская смогла воспитать достойного сына, который не сидит у нее на шее.

Знаменитая телеведущая самостоятельно воспитывает детей, которых родила в отношениях с Андреем Аршавиным: 17-летнего Артема, 10-летнего Арсения и 15-летнюю Яну. Звезда сумел вырастить достойных наследников. К примеру, старший, по признанию Юлии Барановской, несмотря на наличие успешных родителей, уже стал независимым.

Артем уже давно не просит деньги у мамы и папы, потому что работать начал еще в 12 лет. Именно тогда он впервые вышел на сцену Большого театра, сыграв в опере "Билли Бадд" и заработав 27 тысяч рублей. Сейчас же Аршавин-младший трудится в качестве ведущего вместе со своей звездной матерью. Гонорар начинается от одного миллиона рублей, а заработанное родственники делят поровну.

"Самый большой мой личный казус, когда говорят, что сын ведет лучше, чем я. Но это правда", – поделилась Юлия Барановская.

А вот старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана зарабатывает по-другому. 11-летняя Ариела сама создает бьюти-боксы, покупая косметику дешево и продавая дороже. Так, в неделю ей удается зарабатывает по 15-18 тысяч, что дает ей возможность и также не просить деньги у родителей.

К слову, для своих лет девочка дружит с косметикой, нанося макияж, который может потягаться с профессиональным. Правда, этот талант, как передает телеканал "360", бесит Оксану Самойлову, которая хотела бы, чтобы дочь оставалась ребенком. Но силой запретить наводить красоту Ариеле она не может. Так что, наследница рэпера Джигана волей к независимости, можно сказать, похожа на сына Юлии Барановской.