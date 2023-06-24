"Скорая может просто не доехать": врач об угрозе для жизни Тарасовой

Кардиолог Юрий Серебрянский оценил состояние российского тренера. По его словам, Татьяна Тарасова может умереть.

Регулярно в СМИ появляются тревожные новости о здоровье звезды фигурного катания. Как показала практика, они не всегда правдивы на 100%, но повод для волнения все-таки есть. Мастер спорта СССР Татьяна Тарасова уже много лет прикована к инвалидной коляске, поскольку перенесла операцию на позвоночнике.

Кроме того, есть отклонения в работе систем организма, знаменитость принимает лекарства. Впрочем, жаловаться на самочувствие легенда спорта не привыкла, поэтому призывает не хоронить ее раньше времени.

А вот врач Юрий Серебрянский уверен, что Татьяна Тарасова нуждается в госпитализации. В беседе с BLITZ+ он заявил об угрозе для жизни тренера, которую якобы представляет лишний вес.

По словам кардиолога, женщине нужно снизить массу на десятки кг под присмотром медиков, иначе есть вероятность летального исхода. "Скорая может однажды просто не доехать. Если врачи не успеют, то кончится все плохо", — вынес вердикт специалист.

Серебрянский считает, что лучшее решение для Татьяны Тарасовой — лечь в больницу хотя бы на две недели. Как отметил кардиолог, в стационаре тренеру окажут достойный уход.

Напомним, ранее "Дни.ру" поделились рецептом выпечки, которую Татьяна Тарасова готовила в телеэфире. Яблочный штрудель на скорую руку получается вкусным.