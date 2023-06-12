Татьяна Тарасова порадовала рецептом: Яблочный штрудель на скорую руку

Звезда фигурного катания всегда ценила свое время. Быстрый рецепт вкусного десерта запомнился ей хорошо. Татьяна Тарасова поделилась кулинарным опытом на Первом канале.



Сладкое лакомство к чаю лучше делать самостоятельно. Аромат домашней выпечки не сравнить с запахом покупных изделий. Берем на заметку способ приготовления яблочного штруделя. Однажды Татьяна Тарасова порадовала рецептом россиян в эфире программы "Смак". Прошли годы, но актуальности он не утратил.

Эффектное блюдо на скорую руку украсит семейный стол при любых обстоятельствах. Никаких дрожжей и килограммов муки! Быстрый и простой рецепт сэкономит ваши силы.

Ингредиенты

Замороженное слоеное тесто из магазина,

Яблоки,

Грецкие орехи,

Курага,

Изюм,

Мармелад,

Сахарный песок,

Оливковое масло.

Также нам потребуется бумага для выпечки. Заменить пергамент Татьяна Тарасова разрешает резиновым ковриком.

Рецепт яблочного штруделя

Сначала очищаем яблоки от кожуры, режем дольками и отправляем запекаться в духовку. Раскатываем тесто тонким пластом, не допуская разрывов.

Далее, как Татьяна Тарасова, равномерно высыпаем на тесто несколько слоев начинки. Первый — дробленые грецкие орехи. Второй — измельченная курага вперемешку с изюмом. Третий — готовые яблоки из духовки. Четвертый — нарезанный мармелад.

Эффектно посыпаем все это небольшим количеством сахарного песка. Далее по рецепту тесто заворачиваем в рулет и аккуратно закрываем его боковые края. В завершении Татьяна Тарасова рекомендует смазать будущий десерт оливковым маслом, а уже затем отправить в духовку на коврике или бумаге.

Сначала готовим яблочный штрудель при 250 градусах, затем снижаем температуру до 200. Когда сладость покроется хрустящей корочкой, можно накрывать на стол.

Вот такой легкий рецепт Татьяна Тарасова отметила среди кулинарных предпочтений. Он не требует особых навыков и умений, под силу любой хозяйке.