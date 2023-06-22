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76-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash

76-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash
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Состояние знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой оставляет желать лучшего.

Многие могли заметить, что в последнее время 76-летняя Татьяна Тарасова очень редко появляется на публике. Причина, конечно же, понятна. Дело в том, что заслуженный тренер страдает от целого ряда хронических заболеваний. Известно, что у нее артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.

К Татьяне Анатольевне довольно часто приезжают сотрудники скорой помощи, которые настаивают на госпитализации, но знаменитость не хочет покидать свою квартиру. Медики приезжали к ней из-за повышенного давления и тошноты. А недавно прибывшие в квартиру Тарасовой специалисты нашли ее без сознания.

Как сообщает телеграм-канал Mash, тренер лишилась чувств после головной боли, вызванной мигренью. Потом у Тарасовой онемели руки. Примечательно, что с начала июня этого года Татьяне Анатольевне вызывали сотрудников скорой помощи около шести раз.

К слову, не так давно в Сети появился слух о том, что Татьяна Тарасова находится в больнице. Якобы знаменитость все-таки решилась на госпитализацию в стационар. Но заслуженный тренер поспешила опровергнуть эту информацию. Наставница чемпионов дала понять, что такие слухи ее раздражают.

22 июня 2023, 17:55
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Татьяна Тарасова в элегантном шарфе увезла домой красавца "Орфея"

Победителям вручали бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного. Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Хореограф-постановщик, продюсер ледовых шоу Илья Авербух.
Президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.
Телеведущая Марина Кравец.
Актриса Ольга Баранова.
Телеведущий Вадим Верник.
Старший тренер сборной России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
Телеведущая Валерия Дергилева и президент телехолдинга "ПрофМедиа ТВ", генеральный директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия.

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