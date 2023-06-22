76-летнюю Тарасову нашли без сознания в ее квартире – Mash

Состояние знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой оставляет желать лучшего.

Многие могли заметить, что в последнее время 76-летняя Татьяна Тарасова очень редко появляется на публике. Причина, конечно же, понятна. Дело в том, что заслуженный тренер страдает от целого ряда хронических заболеваний. Известно, что у нее артериальная гипертензия и мерцательная аритмия.

К Татьяне Анатольевне довольно часто приезжают сотрудники скорой помощи, которые настаивают на госпитализации, но знаменитость не хочет покидать свою квартиру. Медики приезжали к ней из-за повышенного давления и тошноты. А недавно прибывшие в квартиру Тарасовой специалисты нашли ее без сознания.

Как сообщает телеграм-канал Mash, тренер лишилась чувств после головной боли, вызванной мигренью. Потом у Тарасовой онемели руки. Примечательно, что с начала июня этого года Татьяне Анатольевне вызывали сотрудников скорой помощи около шести раз.

К слову, не так давно в Сети появился слух о том, что Татьяна Тарасова находится в больнице. Якобы знаменитость все-таки решилась на госпитализацию в стационар. Но заслуженный тренер поспешила опровергнуть эту информацию. Наставница чемпионов дала понять, что такие слухи ее раздражают.