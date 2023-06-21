"Как быстро летит время": Стриженова выдала замуж 22-летнюю дочь

Младшая дочь Екатерины Стриженовой вышла замуж в одном из ЗАГСов столицы.



Судя по всему, настал черед свадеб в семьях звездных наследников: вчера сыграл свадьбу внук Веры Алентовой, сегодня же стало известно о бракосочетании младшей дочери Екатерины Стриженовой.

Телеведущая разместила в своем блоге снимок, на котором надевает фату на голову своей дочери Александры. Выдала она 22-летнюю девушку замуж за ее молодого человека Антона Чурекова, в которого та влюбилась еще за школьной партой.



О том что возлюбленный Александры сделал ей предложение стало известно в январе текущего года: парочка приняла участие в фотосессии, на одном из кадров которой дочь Екатерины Стриженовой и продемонстрировала колечко на том самом пальце. Всеми деталями счастливая невеста делилась в своем блоге: здесь показала выбор платья, а там – букет.

Свадьба, так же как и празднество сына Юлии Меньшовой, прошло скромно: без пафоса, прессы и толп гостей. Именно это, по словам девушки, помогло создать расслабленную атмосферу, в которой каждый из присутствующих смог получить исключительно положительные эмоции.



Роспись состоялась в ЗАГСЕ Барвиха, столь полюбившимся многим столичным молодоженам. После события дочь Екатерины Стриженовой сообщила, что взяла фамилию супруга: теперь они Александра и Антон Чурековы.

"Помню ее такой прелестной малышкой а теперь красавица невеста", "А мне вспомнилось, как малышка была еще в животике и Вы вели " Доброе утро"! Боже, как быстро летит время! Поздравляю", "Желаю вашей дочери семейного счастья и благополучия!", – с теплом отреагировали на событие подписчики Екатерины Стриженовой.



