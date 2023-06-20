Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Женился внук Веры Алентовой Тесты Умер актер популярных сериалов Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Вторник 20 июня

21:34Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе 20:50"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем 20:15Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность 19:29"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина* 18:58"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной 18:40Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле 17:50"Покойся с миром": коллеги оплакивают актера из "Отчаянных домохозяек" 17:15"Будем жестко отслеживать": Милохину прочат карьеру дворника 16:28"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 16:02Внук Пугачевой рассказал о тяжелой и изматывающей работе: Месяц бессонных ночей 15:39"Тихая любовь": экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной 15:00Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях при покупке абрикосов 14:40Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами 14:40Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару 14:20На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок 13:40"Бывают нервные срывы": Появились свежие данные о состоянии Костомарова на реабилитации 13:20Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным 13:00Съемки шоу Малахова обернулись скандалом с группой "Божья коровка" 12:40В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик 12:20Квартиры с каким ремонтом хуже продаются 12:00"Много не трачу": солистка "Тутси" Ирина Ортман рассказала о своих домах и доходах 11:40"Худший сезон": Россияне обвинили Бузову в подсуживании на шоу "Звезды в Африке" 11:20"Сейчас заплачу": Бузова объяснила свое решение отказаться от любимой собаки 11:00"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе 10:40Как две капли: в избраннике Асмус разглядели сходство с ее отцом 10:00Если нет кондиционера: как охладить комнату своими силами 09:40ГК "Самолет" покупает застройщика "МИЦ" 09:30"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 09:20"Ситуация была критическая": Жена Леонова-Гладышева раскрыла его состояние после травмы головы 09:00Обнародованы цены 2023 года на строительство частного дома 08:40Психолог назвала 9 признаков манипулятора 08:20Врач назвал продукты, которые помогают снизить уровень холестерина 08:00Жена Прилучного восхитила фигурой после родов 06:39В Сети опубликовали тизер 2 сезона "Игры в кальмара" 04:08Самые доступные квартиры с террасами 02:36Как избежать выгорания и поддерживать ресурсное состояние – советы эксперта 00:14"Новость!": Высказывание Харламова спровоцировало разговоры о расставании с возлюбленной 22:44"Прививки не защищают": врач о побочном эффекте коронавируса 21:56Назван самый опасный день недели 21:30От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе 21:24В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект 21:00"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи 20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе
550

Стало известно о свадьбе внука Веры Алентовой.

На одну семью в творческой среде сегодня стало больше. Внук Веры Алентовой и сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился на популярной актрисе. Горько!

Избранницей юноши стала Мария Кукушкина, известная по сериалам "Триггер", "Контейнер" и "Беспринципные-2". Девушке 27 лет, для нее союз также стал первым.

Примечательно то, что от момента, когда 25-летний внук Веры Алентовой сделал предложение своей возлюбленной, до момента росписи прошел всего лишь один месяц. До помолвки пара встречалась четыре года.

Свадебная церемония прошла скромно, приглашены на нее были лишь члены семьи. Впрочем, это лишний раз показывает то, в каких прекрасных отношениях со своей новой семьей находится новоиспеченная невестка Юлии Меньшовой. Мария Кукушкина не только подружилась с матерью любимого, но и покорила его младшую сестру Таисию.

О предстоящем бракосочетании общественность узнала буквально за несколько часов до церемонии из личного блога внука Веры Алентовой. Он сфотографировал невесту за завтраком и сопроводил снимок трогательный подписью.

"Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке", – заявил на весь мир юноша.

Теперь поклонники гадают, как молодожены проведут свой медовый месяц. Увы, далеко не всегда этот период приносит семье пользу. Как пишет URA.RU, недавно россиянин попал в колонию из-за медового месяца. Однако подобная участь внуку Веры Алентовой вряд ли грозит.

20 июня 2023, 21:34
Вера Алентова. Фото: АГН Москва / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Легли рядышком: связь Чуриковой с мужем Алентовой вскрылась после смерти

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы
Вера Валентиновна Алентова

Вера Валентиновна Алентова актриса

"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем

"Две легенды": сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем
Агата Муцениеце похвасталась встречей с Леонидом Якубовичем. Поклонники Агаты Муцениеце, должно быть, невероятно счастливы за свою любимицу.

Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность

Цымбалюк-Романовская вспомнила о Джигарханяне: Вечная нежность
Виталина Цымбалюк-Романовская спела трогательную песню, полную нежных чувств. Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская не только виртуозно играет на клавишах, но и прекрасно поет.

"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина*

"Мне их жаль": Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина*
Известный блогер высказался о хобби Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Те, кто давно и внимательно следит за жизнью Аллы Пугачевой, знает, что раньше она часто баловала себе походами в казино.

"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной

"Она посмотрела на меня и согласилась": молодой красавец из "Голоса" о судьбоносной встрече с Долиной
Александр Еловских – молодой, но уже очень известный певец. Критики называют его самым интересным из артистов нового поколения сегодня. Он участвовал в 9-м сезоне вокального суперпроекта Первого канала "Голос", давал сольный концерт в Кремле и выступал с легендарным Александром Зацепиным! А сейчас его дуэт с Ларисой Долиной "Больше ни слова" назван лучшим в стране на премии "Золотой хит" телеканала Music Box Gold. Александр Еловских всегда смотрел на Ларису Долину как на легенду, икону и суперзвезду.

Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле

Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле
Трехкратный обладатель титула "Мистер Вселенная" Эдуард Кривенко намерен бороться с сыном Вячеслава Зайцева за наследство. После смерти Вячеслава Зайцева развернулась борьба за его имущество.

Выбор читателей

20/06Втр"Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 20/06Втр"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику 19/06Пнд"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 19/06Пнд"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 20/06Втр"Буду жить меньше": 25-летняя Чеботина впервые сообщила о сокращающем ее дни факторе