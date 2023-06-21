"Я не пожалела": Сделавшая "уколы красоты" Решетова показала результат

Анастасия Решетова дала себе обещание не делать инъекции до 30 лет. Сейчас ей 27, и она все-таки отправилась к косметологу.

Бывшую возлюбленную музыканта нередко подозревали в манипуляциях над своей внешностью. Но Анастасия Решетова всегда стояла на своем, уверяя, что красота у нее естественная. Как оказалось, модель дала себе обещание – не прибегать к инъекциям до 30 лет. Однако мать ребенка Тимати нарушила обет.

В своем микроблоге звезда откровенно рассказала о своих первых "уколах красоты", на которые она недавно решилась. Она призналась, что в последнее время от своей кожи была не в восторге. Модель страдала от сухости, пыталась победить ее различными средствами, но не получилось. Собственно, это и сподвигло ее обратиться к косметологу и нарушить данное себе обещание.

Экс-возлюбленная Тимати акцентировала внимание на то, что не вкалывала не филлеры, витамины или растворы. Она работала со своим биоматериалом – плазмой из собственной крови. Данная процедура называется плазмотерапия. Модель оказалась более чем довольна эффектом, который она показала поклонникам, сняв на камеру свое посвежевшее лицо. Ей даже не хочется наносить макияж!

"Я не пожалела. Кожа очень напитанная, увлажненная, сияющая. Хороший цвет лица", – поделилась с фанатами бывшая Тимати, отметив, что планирует ходить на процедуру каждые два месяца.