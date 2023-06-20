"Ситуация была критическая": Жена Леонова-Гладышева раскрыла его состояние после травмы головы

Евгений Леонов-Гладышев стал жертвой жестокого нападения и получил серьезные травмы.

В 2018-м году в семье звезды сериала "Убойная сила" произошла страшная трагедия. Актера, который собирался на съемки в Москву, нашли на одной из улиц Петербурга без сознания и увезли в больницу, где у него диагностировали тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговую с кровоизлиянием в мозг. Евгения Леонова-Гладышева пришлось буквально доставать с того света.

Рядом с артистом все это время находится его жена Елена Скрипкина. На днях вышло свежее интервью, в котором она раскрыла подробности состояния супруга. Самое важное, говорит она, это положительная динамика, которая наблюдается у актера. Сейчас он уже может самостоятельно что-то делает, но все еще нуждается в уходе и заботе.

От сиделки Елена Скрипкина отказалась, потому что взяла всю поддержку мужа на себя. И хотя черепно-мозговая травма позади, супруге и Евгению Леонову-Гладышеву приходится бороться с ее последствиями.

"Дважды ситуация была критическая", – отметила женщина в разговоре с журналистами.

Как оказалось, семье в этот сложный момент помогли не многие. Громадную поддержку оказал Александр Панкратов-Черный. А остальные некогда близкие люди, говорит Елена Скрипкина, просто смотрели, а также позволили себе обсуждать ситуацию актера на телевидении. В общем, по словам жены Евгения Леонова-Гладышева, ситуация показала, кто есть кто.