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Суббота 17 июня

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Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет
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Скандальный комик и шоумен Максим Галкин* отмечает свое 47-летие.

Признанный иноагентом юморист Максим Галкин* 18 июня отмечает день рождения. Для него прошедший год стал переломным, причем как в жизни, так и в карьере, поэтому он наверняка с радостью перелистнул эту страницу.

В 2022-м Максим Галкин* вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри улетели жить в Израиль, где артист начал активно гастролировать и критиковать в своих выступлениях Россию и россиян. Впрочем, грязь из его микрофона лилась недолго. Вскоре Минюст России признал Галкина* иноагентом, и теперь комик слезно просит не снимать его концерты на видео.

Недавно артист подавал иск с просьбой снять с него статус иноагента, но ведомство отказало. Судя по всему, такое нелицеприятное звание все-таки негативно сказалось на его жизни, в противном случае Алла Пугачева не летала бы в Россию так часто и не ходатайствовала о будущем скандального муженька.

Что бы там ни было в прошлом, сегодня Галкину* уже 47, и он принимает поздравления от своей аудитории, которая сильно изменилась за последний год. Многие отвернулись от некогда любимого артиста, ведь его действия люди считают форменным предательством.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

18 июня 2023, 00:03
Максим Галкин*. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"• Требует проверки

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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