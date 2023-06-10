"Такая же старушка как муж": Высоцкой указали на скрытый возраст в браке с Кончаловским

49-летняя Юлия Высоцкая попала под раздачу психолога. Эксперт оценил союз актрисы с Андреем Кончаловским.

В отечественном шоу-бизнесе не так уж много образцовых семей, где муж и жена — одна сатана. Среди крепких супружеских пар особенно выделяются Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. В этом году они отмечают серебряную свадьбу, поскольку женаты с 1998 года.

Разница в возрасте не помешала партнерам создать чувственный и гармоничный союз. Актриса моложе режиссера на 36 лет. Сейчас Юлии — 49, Андрею — 85. Поклонники до сих пор спорят, любовь или привычка сплотила звездных супругов.

На днях психолог Вероника Степанова разместила в своем блоге на ютуб-канале ролик, разобрав типаж артистки с профессиональной точки зрения. По мнению специалиста, Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский на ментальном уровне ровесники, поэтому и живут вместе долго.

"Точно такая же старушка как муж. Она никогда-никогда не была молодой, даже если вы возьмете ее в возрасте 25-30 лет. В ней пропечатана какая-то бабуленция", — указала на скрытый возраст звезды Вероника Степанова.

Психолог подозревает, что Андрей Кончаловский в свои годы уже не может выполнять супружеский долг. Согласно предположению эксперта, Юлия Высоцкая удовлетворяет интимные потребности без вмешательства мужа.