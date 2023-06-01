Киркоров ошарашил публику жесткой издевкой над Басковым

Филипп Киркоров принял участие в шоу "Концерты".

Народный артист России Филипп Киркоров получил широкую известность не только как первоклассный музыкант с богатым репертуаром, но и как профессиональный скандалист. Его ссоры, склоки и драки, а также весьма взрывной характер известным многим. Благо, певец обладает еще и отличным чувством юмора, что позволяет ему шутить над собой.

Взрывной характер Короля отечественной эстрады с юмором обыграли "Камызяки" в десятом выпуске шоу "Концерты" на телеканале ТНТ. В минувшее воскресенье, 28 мая, Филипп Киркоров появился в эфире развлекательной программы и даже вышел на сцену.

Он исполнил роль самого себя. В одной из сценок артист начал исполнять песню, как бы перебивая разговор других участников. Лидер команды Азамат Мусагалиев жестко потребовал прекратить петь, только обратился не к саму исполнителю, а к другому участнику – Ренату Мухамбаеву по прозвищу Муха.

Филипп Киркоров не остался в стороне и ответил обидчику, правда, тоже направил свой гнев в адрес Мухи. Заодно музыкант жестко поиронизировал над коллегой по эстраде Николаем Басковым.

"Ты пока яйца в г**но кладешь, Муха, я туда Баскова опустил" – пошутил Филипп Киркоров, чем ошарашил публику в зале. Зрители наградили певца аплодисментами за столь неожиданный юмор.