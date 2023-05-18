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Четверг 18 мая

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Не Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады

Не Киркоров и не болгарин: раскрыта главная тайна звезды эстрады
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Имена Бедроса и Филиппа Киркоровых знает вся страна. Но мало кто догадывается, что их звучная фамилия изначально была другой.

Бедрос Киркоров хотя и родился в Болгарии, но родители его были армянами. Они попали в чернорскую Варну из-за геноцида армян, который случился в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи.

Отца-армянина Бедроса Киркорова звали Филипп Крикорян. В честь деда 30 апреля 1967 года назовут и внука – Филиппа. Правда, к этой поре Бедрос Крикорян уже будет Бедросом Киркоровым. Новую – с болгарским окончанием – фамилию он получил еще будучи ребенком. Это было одним из условий для поступления в болгарскую школу.

Что же касается матери Филиппа Киркорова и первой жены Бедроса Киркорова, то ее, как выяснил женский журнал kleo.ru, звали Виктория Марковна Лихачева. И она тоже не болгарка. Ее отец Манион Михаил Альфонсович был наполовину русский, наполовину француз, а мать Манион Лидия Лихачева была из цыганских кровей. Корни же ее семьи уходят к тюркским евреям рода Мустафа Ататюрка.

Поэтому, если говорить о национальности, Киркорову правильней было бы себя относить к армянам или евреям. Хотя и болгары считают его за своего, он хорошо говорит и поет на болгарском, часто выступал у "братушек" с концертами.

18 мая 2023, 17:00
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Женский журнал kleo.ru✓ Надежный источник

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