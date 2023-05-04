Кормила отравой Кончаловского: На пойманную на обмане Высоцкую набросилась разъяренная толпа

Юлия Высоцкая разочаровала всю Россию.

Несмотря на солидную разницу в возрасте, брак режиссера и актрисы выглядит идеальным. И даже сейчас, когда Андрею Кончаловскому стукнуло 85 лет, его молодая супруга продолжает его любить. Однако из-за всплывшей в Сети информации об обмане Юлии Высоцкой поклонники стали переживать за состояние ее мужа.

Все знают, что блондинка известна не только как звезда театра и кино, но и как выдающийся кулинар! Она вела шоу, выпускала книги с рецептами и даже открывала рестораны. Однако в навыках актрисы россияне серьезно усомнились, когда внезапно по Сети разлетелись видео из старых программ, где она готовит.

Кулинарные "шедевры" жены Егора Кончаловского, которые транслировало телевидение, теперь обсуждает вся страна. Сгоревшие сырники, макароны с водкой, суп со скорлупой рака – это лишь малая часть рецептов, которым учила своих зрителей Юлия Высоцкая. Тогда способности актрисы вызывали восхищение, в сейчас на просторах Интернета на нее набросилась разъяренная толпа, ругая за то, что она строила из себя великого кулинара.

В комментариях под видео блюда блондинки сравнивают с отравой: мол, такое нельзя есть, чтобы не навредить желудку. А самое главное – народ озабочен тем, что этой самой "отравой" она все эти годы кормила своего мужа. К слову, на одном из кулинарных роликов, где звезда сожгла шашлык, слышен голос Андрея Кончаловского, который интересовался, как скоро будет обед.

"Становится интересно, питался ли дома Андрей Сергеевич или приходил уже сытым", – с иронией пишут пользователи о блюдах Юлии Высоцкой.