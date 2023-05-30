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Вторник 30 мая

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Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать

Выписанная из роддома жена Прилучного планирует снова рожать
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27-летняя супруга Павла Прилучного ответила на вопрос поклонника о еще одном наследнике.

В августе 2022 года Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян – спустя почти полгода после того, как общественность узнала об этом романе. Вскоре появились слух о том, что молодая артистка ждет ребенка. В феврале этого года Зепюр перестала скрывать беременность, представив снимки с округлившимся животом.

Брутян родила в конце апреля. На свет появился мальчик, которого родители назвали Микаэлем. Сейчас выписанная из роддома Зепюр наслаждается материнством и уже подумывает о еще одном ребенке. Своими планами жена Прилучного поделилась в популярной соцсети, отвечая на вопросы подписчиков.

Один из поклонников поинтересовался, хотела бы Брутян родить второго ребенка. Та ответила: "Да! Только чуть попозже. С мамиными кудряшками и папиными глазами". Теперь, когда Зепюр заговорила о втором ребенке, соответствующие вопросы станут задавать и Павлу, для которого недавно родившийся наследник стал третьим.

Напомним, в 2020 году Павел Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, которая родила от него двоих детей. Восьмилетний брак завершился скандалом. Тогда артистка на всю страну рассказала о домашнем насилии со стороны бывшего мужа.

30 мая 2023, 21:10
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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