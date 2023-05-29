Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

12:40Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни 12:20Врач назвал наиболее токсичный мусор в доме 12:00"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце 11:40“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли 11:20На что стоит обратить внимание при покупке загородного дома 11:00Новостройки дороже "вторички" на 40% 11:00Чумаков рассказал о беременности Ковальчук 10:20"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле 10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео)
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце

"Кайфует": Прилучный показал, как проводит время с сыном от Муцениеце
215

Павел вышел на связь с поклонниками из тренажерного зала, который посетил вместе с наследником.

Вот уже три года Павел Прилучный и Агата Муцениеце не живут вместе. В 2020 году звезды развелись, несмотря на долгий брак и общих детей. С тех пор актер успел не только нагуляться с разными красотками, но и жениться во второй раз. А совсем недавно очаровательная супруга Зепюр Брутян подарила ему сына.

Несмотря на активный рабочий график и появление малыша, Прилучный не забывает о своих детях от прошлых отношений. Актер "подружил" десятилетнего сына Тимофея и семилетнюю дочь Мию с новой супругой и сохранил с ними крепкую связь. Эти выходные Павел по традиции провел вместе с наследниками.

В своем блоге артист показал, как они с детьми покормили попугаев. А затем он вместе с сыном передал привет подписчикам из тренажерного зала. Многодетный отец показал старшего наследника и сообщил, что Тимофей уже привык к тренировкам и с удовольствием занимается.

"Всем привет, опять покоряем зал. Тимофею уже нравится, уже кайфует", – рассказал Прилучный поклонникам.

Как известно, Прилучный активно приобщает к спорту обоих детей. Сын актера ходит на бокс и плавание, а его младшая сестра активно посещает бальные танцы. Павел считает, что занятия пригодятся наследникам в будущем и помогут им стать увереннее.

29 мая 2023, 12:00
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

Актриса Агния Кузнецова.
Продюсер Влад Ряшин и актриса Анна Банщикова. Анна, кстати, впервые вышла в свет после рождения ребенка.
Игорь Угольников пользуется авторитетом среди продюсеров.
Звезда "Гражданского брака" Агата Муцениеце надеялась, что ее супруг Павел Прилучный победит в номинации "Лучший актер телевизионного фильма/сериала" и даже поспорила на деньги, но проиграла. Лента с Прилучным был удостоен награды в номинации "Лучший мини-сериал".
Александр Цекало прежде был известен как певец, а теперь - как актер, продюсер и ведущий.
Анастасия Заворотнюк все неделю отбивалась в суде от кредиторов, которым должна более 30 миллионов рублей.
Актеры Владимир Вдовиченков и Елена Лядова.
Актриса Анна Чурина перед началом V церемонии вручения премии.
Актеры Александра Никифорова и Дмитрий Фрид.
Алиса Хазанова появилась на сцене в простеньком цветастом платьице и с хвостиком на голове, чем немало удивила публику. Но это был продуманный ход. Она быстренько поменяла высоченный каблуки на кроссовки и станцевала зажигательный танец.
Актриса Мария Кожевникова.
Актриса Мария Кожевникова и продюсер Игорь Угольников.

По теме

"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни

Ольга Орлова поделилась секретами семейной жизни
Певица и ведущая Ольга Орлова рассказала как ей удается избежать ссор с супругом Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова поделилась с поклонниками своими мыслями о семейных отношениях в своем личном блоге.

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли

“Драматично уходит в никуда”: Высоцкая впала в стресс из-за травли
Стало известно, как Юлия Высоцкая отреагировала на пересуды вокруг ее имени, вызванные архивными видео-записями. Имя и фамилия Юлии Высоцкой давно стали брендом в мире кулинарии.

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук

Чумаков рассказал о беременности Ковальчук
Певец Алексей Чумаков раскрыл секрет о второй беременности Юлии Ковальчук Юлия Ковальчук, одна из самых ярких и талантливых певиц России, вызвала недавно большой интерес медиа и общественности.

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле
Гостем шоу "Секрет на миллион" стал музыкальный критик Сергей Соседов, который не упустил возможности высказаться об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле. Вслед за Татьяной Васильевой, которая приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостем студии стал музыкальный критик Сергей Соседов.

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже
Звездная блондинка рассказала о том, какой ее супруг на самом деле. Лера Кудрявцева преуспела не только в карьере, но и в личной жизни.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 28/05ВскРоскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 28/05ВскДочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки