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Суббота 27 мая

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"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного

"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного
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Звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце не может смириться с тем, что бывший муж предпочел ей молодую армянку Зепюр Брутян. Павел Прилучный мечется меж двух огней, ведь дети у него от обеих женщин.

Развод скандально известного "мажора" с экс-супругой прогремел еще в 2020 году, но Агата Муцениеце до сих пор не может отпустить прошлое. После разрыва с ней Павел Прилучный успел вдоволь нагуляться с разными красотками, а Зепюр Брутян даже окольцевал. Весной миловидная армянка родила артисту сына Микаэля.

Для супругов пополнение в семье стало подарком судьбы, а вот Агата Муцениеце счастья с ними не разделила. Бурная личная жизнь Павла Прилучного встала ей поперек горла, ведь она так сильно грезила о воссоединении с бывшим.

Наконец, затаившая обиду разведенка подразнила Зепюр Брутян в социальных сетях. В гримерной она накрутила темные волосы в аккуратные кудри, прямо как у возлюбленной Павла Прилучного, и сняла себя на камеру. Вставшая рядом подруга звезды нацепила на голову аналогичный "кудрявый" парик и демонстративно покривлялась.

"Ты как будто пугало", — дерзко заявила Агата Муцениеце, явно кидая камень в огород Зепюр Брутян. Но как бы ни пыталась звезда задеть соперницу за живое, Павел Прилучный свой выбор сделал и, видимо, ничуть не жалеет.

27 мая 2023, 15:00
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: на кого из звезд мужья поднимали руку

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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