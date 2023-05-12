Певица Слава в подробностях рассказала о крестинах своего внука

Артистка полна впечатлений после важного события в ее жизни.

Певица Слава не только знает, как написать красивую песню и исполнить ее с душой, но и умеет быть заботливой бабушкой. В ее семье у нее есть внук, которого она очень любит и уважает.

Она часто говорит о том, что дети — это самое драгоценное, что есть в жизни человека, и что они нуждаются в любви, заботе и внимании. Слава считает, что благодаря своей семье и детям, она находит вдохновение для своей творческой деятельности.

Кроме того, певица подчеркивает, что родители должны быть хорошими примерами для своих детей, чтобы те могли почувствовать себя защищенными и уверенными в своем будущем.

Ни для кого не секрет, что исполнительница наслаждается статусом бабушки. Она регулярно делится с поклонниками интересными подробностями о его взрослении.

Сегодня семья певицы отметила знаковое событие. Дочь Славы Александра Морозова и ее муж еще не продемонстрировали лицо малыша, однако сегодня стало известно имя младенца. "А у нас сегодня самый светлый день!!! Мы крестили нашего малыша, нашего Арсения", — написала звезда сцены, сопроводив публикацию роликом с важного события (орфография и пунктуация автора здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).

Морозова предложила фанатам самим угадать, куда она сегодня направляется. "Сегодня у нас важный день для семьи. Как думаете какой? Подсказка: событие связано с этим малюткой", — написала дочь артистки. Один из подписчиков предположил, что Александра крестит сына. "Нахожусь в приятном предвкушении! Проснулась настолько рано, что успела сделать миллион дел. Кому знакомо, когда предстоит что-то важное?" — прокомментировала событие Морозова.

Позже Александра рассказала, как прошли крестины Арсения. По ее словам, на мероприятии была вся семья. Храм для крещения младенца выбрала крестная сына. "Сегодня прошло крещение нашего Арсения Андреевича. В этот удивительно светлый день у нашего мальчика появились крестные родители, которые станут ему поддержкой и опорой, как и вся его большая семья!" — добавила Морозова.