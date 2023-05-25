Дочь певицы Славы призналась в серьезных проблемах после родов

Недавно родившая дочь российской певицы Славы Александра винит себя за произошедшее.

Недавно дочь певицы Славы Александра Морозова родила первенца. Девушка рожала при помощи кесарева сечения, и сразу после появления ребенка у нее началась послеродовая депрессия. Вся семья старалась всячески поддерживать молодую мать, но все было тщетно.

Дочь Славы винит себя за то, что родила неестественным способом. Масла в огонь подливают злые языки, которые то и дело пишут ей в комментариях о том, что это якобы ненастоящие роды, и на самом деле она не родила сама. Все это ужасно расстраивает дочь певицы Славы, и ее состояние становится только хуже. Александра то и дело рефлексирует на эту тему. И хоть она пытается занять противоположную позицию в споре, видно, что ее это задевает.

"Роды и есть роды, не важно какие они... Женщина проделывает огромную работу, вынашивая ребенка… Появление малыша на свет путем хирургического вмешательства — тоже дело не из простых, так как восстановительный период значительно увеличивается", – рассказывала дочь Славы, словно пытаясь сама себе что-то доказать.

Впрочем потом дочь Славы призналась, что действительно винит себя за то, что роды прошли с помощью кесарева.