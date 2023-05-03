"Поработила всю страну": прилетевшая в Москву Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей

Вот почему Филипп Киркоров назвал мужа Пугачевой братом.

Российский певец Филипп Киркоров с размахом отметил в Кремле 56-й день рождения. Поздравить артиста пришли близкие, поклонники и друзья. Среди гостей праздника оказался и Евгений Болдин, третий муж Аллы Пугачевой, на которой потом был женат Филипп Киркоров. Одновременно с исполнением супружеских обязанностей Болдин работал концертным директором и продюсером Пугачевой.

Во время праздничного концерта Киркоров ляпнул фразу, от которой зал вздрогнул. Со сцены Кремля Киркоров заявил: "Евгений Борисович, который сидит в зале, это мой молочный брат!".

Стоит отметить, что на жаргоне мужчин, которые спят с одной женщиной, часто называют "молочными братьями". Так же говорят и про детей, которые прикладывались в детстве к одной груди кормилицы.

Парапсихолог Оксана Скрицкая в беседе с "Дни.ру" поделилась мнением о том, что именно имел в виду Киркоров, и как темперамент Аллы Пугачевой влияет на ее окружающих мужчин. Так получилось, что негласно Пугачева сделала всех своих бывших одной семьей.

"Сама по себе Алла Борисовна человек темпераментный. Огонь, страсть, импульсивность. Обладает очень огромной интуицией, преобладание мужских энергий. Бескомпромиссность. Она идет наравне со своими мужчинами. А может даже и больше. Очень большие командирские качества. Ее женский магнетизм, сексуальность, которая поработила в свое время всю страну, от мала до велика. Да и от мужчин, которые сыграли свою роль в жизни Аллы Борисовны, это ее официальные мужья. Поэтому фраза "это мой молочный брат" имеет подтекст – не совсем далекие люди, взрощенные одной матерью. Для Киркорова она стала наставником, открыла дорогу вперед, дала перспективы звездности. В свою очередь, Киркоров дал ей такие качества как мягкость, забота, нежность, которыми Алла Борисовна практически не обладает", – рассказала парапсихолог.

Ранее СМИ сообщили о том, что Алла Пугачева прилетела в Москву.