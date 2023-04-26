"Я ушел к своей медсестре": 90-летний отец Киркорова подтвердил информацию о романе с помощницей

Филипп Киркоров не ожидал такого поворота.

Отец Филиппа Киркорова Бедрос (эстрадный певец, народный артист России) решился на развод на старости лет. После 30-летних отношений и венчания с Людмилой Смирновой 90-летний артист решил разорвать отношения раз и навсегда.

Оказывается, последние несколько лет пара жила отдельно, в разных городах, и их уже ничего не связывает. Об этом в студии НТВ рассказала крестная мать Филиппа Киркорова.

Жена Киркорова живет в последнее время в Великом Новгороде, где у нее работа. Она занимается преподавательской деятельностью в Новгородском государственном университете, заведует там кафедрой аграрной экономики. Когда отец Киркорова болел, супруга даже не приезжала к нему, что только подтверждает их отдаление.

"Она не хочет ехать в Москву. Когда родились мои внуки, я сказал, мол, давай в Тимирязеве устроимся. Она сначала согласилась, но ее отговорили", – рассказал Бедрос Киркоров.

При этом сама жена Бедроса уверяет, что муж давно общается с ней только через адвокатов. Однако в Сети ходят слухи, что отец Киркорова просто влюбился в свою помощницу Олесю и из-за этого разводится. Сама же Олеся уверяла, что между ней и отцом Киркорова нет никакого романа. Да и сам Бедрос подтвердил эту информацию.

"Мы уже лет 20 не жили с женой супружеской жизнью. Поэтому все эти разговоры про то, что я ушел к своей медсестре, – бредни", – говорил Бедром в беседе с "КП".

Филипп Киркоров не ожидал такого поворота в жизни отца и был шокирован новостью о разводе. При этом певец не стал осуждать его решение. Однако он не понимает, зачем тогда отец венчался со своей супругой.