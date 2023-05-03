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Среда 3 мая

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"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой

"Муж выгоняет": Наплодившую семеро по лавкам Костенко настигла участь брошенки Бузовой
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Жена бывшего Ольги Бузовой раскрыла детали семейного скандала.

После громкого развода с Дмитрием Тарасовым поющая телеведущая так и не смогла вновь построить семью. Были в жизни брошенной артистки пара романов, однако неудачных, ведь она так и не получила заветное колечко. А вот у бывшего мужа Ольги Бузовой судьба сложилась иначе.

Футболист практически сразу обзавелся новой женой – молодой моделью Анастасией Костенко. Не успела пара узаконить отношения, как один за другим у них стали появляться дети. Теперь, так сказать, наплодившая семеро по лавкам молодая супруга всю себя посвящает троим детям, в то время как ее благоверный ищет способы обеспечить огромную семью.

Конечно у возлюбленной Дмитрия Тарасова есть и другие увлечения. Например, ее настигла участь Ольги Бузовой. Не секрет, что очень часто поющая телеведущая дает подписчикам своего личного блога возможность задать ей интересующие вопросы, а она на них отвечает. Нередко звезду просят помочь советом по поводу проблем личного характера. Вот и Анастасия Костенко стала помогать поклонницам разрешать семейные драмы.

"Муж выгоняет при ссорах. Я ушла. Все правильно?" – обратилась к супруге футболиста пользовательница.

Модель же в ответ дала понять, что сама не приемлет такое поведение со стороны любимого человека. И уж точно не смогла бы такое терпеть. Она посоветовала девушке серьезно поговорить с мужем, объяснив, что ее такое задевает. Если же супруг не изменится, то, по мнению нынешней возлюбленной бывшего Ольги Бузовой, нужно уходить с концами.

3 мая 2023, 14:06
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
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Лолита Милявская. Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

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