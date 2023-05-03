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Среда 3 мая

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"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину

"Валя чувствовал": Стриженова припала губами к покойному Юдашкину
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Актриса прощается с Валентином Юдашкиным.

Вся страна скорбит из-за внезапного ухода именитого кутюрье. Он, напомним, семь лет боролся с онкологией, однако болезнь все же одержала верх. Не секрет, что теперь уже покойный модельер было широко известен не только в России, но и во всем мире. Как передает RT, даже Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Валентина Юдашкина.

Вместе с тем звездные друзья дизайнера продолжают делиться в социальных сетях воспоминаниями о мэтре отечественной моды. Екатерина Стриженова успела пообщаться с с ним незадолго до смерти, учитывая то, что из-за болезни он практически не появлялся на публике. Произошло это во время последнего показа модельера на Неделе Моды в Москве.

"Валя тогда очень плохо себя чувствовал", – рассказала актриса. Она вспомнила, что, несмотря на свое состояние, он вышел поприветствовать гостей. На протяжении всего мероприятия рядом с Валентином Юдашкиным была жена Марина. "Только она знала истинную цену этому выходу", – поделилась с поклонниками Екатерина Стриженова.

К своему тексту она приложила фотографию, на которой запечатлен момент, как она припала губами к ныне покойному дизайнеру. Судя по тому, что актриса держит дизайнера за руку, они в момент снимка приветствовали друг друга. Поклонники принялись выражать соболезнования в комментариях под кадром.

"Светлая память! Жаль, что уходят лучшие", – такие слова о Валентине Юдашкине появились на странице звезды.

3 мая 2023, 12:20
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин

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