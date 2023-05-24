"Целый день грызутся": жена Прилучного пожаловалась на атмосферу в семье

Собаки Павла Прилучного и Зепюр Брутян не могут найти общий язык.

Не так давно в жизни знаменитого актера произошло радостное событие – он стал отцом в третий раз. Молодая жена Зепюр Брутян подарила звезде сериала "Закрытая школа" наследника. Теперь Павел Прилучный вместе с супругой занимаются воспитанием малыша.

Очевидно, что хлопот артистам прибавилось, ведь ребенок кардинально меняет образ жизни. Однако в их доме есть еще некоторые члены семьи, которые могут выбить из колеи своими выходками. В загородном доме у супругов живут два американских стаффордширских терьера и карликовый пинчер. И они, как оказалось, не всегда ладят.

Так, в микроблоге жены Павла Прилучного появилось новое видео, в котором она пожаловалась на атмосферу в семье.

"Сегодня целый день Тор с Тэффи грызутся", – поделилась с поклонникам Зепюр Брутян.

Чтобы пресечь конфликты, новоиспеченная мама придумала хитрый план, разделив питомцев и запретив им гулять вместе. И ее метод урегулирования собачьих ссор сработал.

"В итоге сидели оба и грустили", – рассказала Зепюр Брутян.

В конце концов супруга актера все же позволила собакам воссоединиться. Она сняла на камеру момент, как выпускает Тэффи на террасу. Четвероногая подружка, виляя хвостиком, побежала к своему приятелю. В общем, в доме у Павла Прилучного скучно точно не бывает!