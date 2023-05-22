Перенесшая полный наркоз Костенко объявила о последствиях

Анастасия Костенко мать троих детей. Она активно следит за своим здоровьем и не скрывает от поклонников, что однажды ей пришлось перенести наркоз.

Модель Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым и воспитывает с ним троих детей. У пары есть две дочери — Милана (10 июля 2018) и Ева (5 февраля 2020), а также сын Алексей (29 октября 2021). Несмотря на насыщенные материнские будни, Костенко активно ведет соцсети и делится с поклонниками полезным опытом и интересными советами.

На днях жена Дмитрия Тарасова решила рассказать о видах наркоза и их этапах. Так как Анастасия Костенко сама перенесла наркоз, она решила развеять некоторые страшные мифы об этом состоянии.

"Многие боятся наркоза. Вспомним фильмец "Наркоз".

Страх чувствовать все, но оставаться в бездейственном теле.

К счастью, это миф. Злая сказка. В реальности – все немного позитивнее, если так можно сказать. У меня был эндотрахеальный наркоз. Я изучила все о нем вдоль и поперек", – написала Анастасия Костенко.

Жена Тарасова добавила, что в момент наркоза анестезиолог контролирует все показатели тела человека и соблюдает строго все этапы проведения манипуляций.

В заключение Костенко рассказала, какие есть этапы интубационного наркоза – премедикация, преоксигенация, вводный наркоз, введение миорелаксантов, интубация трахеи, искусственная вентиляция легких, поддержание наркотического сна, пробуждение.

