Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному ребенка

Прилучный сам перерезал пуповину.

Супруга российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян родила ребенка. Прилучный сам перерезал пуповину и едва не потерял сознание, закатив глаза и откинувшись назад. Пара шифровалась несколько дней, роды состоялись 28 апреля.

Кадры из роддома, на которых уставшая и счастливая Зепюр Брутян лежит в родовой в окружении врачей, а Павел Прилучный стоит с ней рядом, опубликованы в Сети. На видео новорожденный ребенок, завернутый в одеяло, лежит на животе роженицы, а Павел Прилучный перерезает пуповину, после чего делает вид, что падает в обморок. Судя по всему, новоиспеченный отец совершенно не отдает себе отчет и обезумел от счастья.

Также на кадрах видно, что в роддом вместе с Прилучным приехали его дети от предыдущего брака – сын и дочь. Не известно, как Агата Муцениеце смогла отпустить своих наследников на такое мероприятие.

Поклонники сделали вывод о том, что Зепюр Брутян родила Павлу Прилучному мальчика, так как в своем аккауте она оставила эмоджи в виде синего сердечка. Также видно, что новорожденный ребенок лежит в голубом одеяле.

Напомним, о романе Павла Прилучного и актрисы Зепюр Брутян стало известно несколько лет назад. Они встретились на съемочной площадке сериала "В клетке" в 2018 году. Тогда Прилучный был женат на актрисе Агате Муцениеце, которая тоже снималась в этом фильме. На развод не было и намека, ведь у пары только что родилась дочь Мия. Коллеги отметили, что Прилучный сразу положил глаз на Зепюр, но почему-то после развода с Агатой Муцениеце он больше года "пудрил мозги" еще одной актрисе Мирославе Карпович, и только потом женился на Брутян.