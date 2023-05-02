"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке

Поклонники Агаты Муцениеце в шоке.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце стала более популярной. Ей стали поступать предложения о новых проектах, участие во многих из них актриса охотно принимает. Кажется, что за последние три года артистка не отдыхает как следует, а лишь усердно трудится. Впрочем, судя по публикациям Агаты в соцсетях, она нисколько не устала, и ничто не способно выбить ее из колеи.

Недавно Муцениеце сообщила в своем аккаунте о несчастном случае на съемочной площадке. В гримвагене произошло возгорание. Для съемочной группы произошедшее стало трагедией, ведь пришлось откладывать начало рабочего процесса на более позднее время. А ведь время – это деньги, особенно в шоу-бизнесе.

Но Агата сохраняла позитив, ведь никто из людей не пострадал. "Гримерка сгорела на хер!", – посмеялась актриса, снимая видео для поклонников. Некоторые из них, разумеется, были удивлены, что весьма серьезное происшествие не заставило артистку лишиться хорошего настроения.

Ранее стало известно о том, что Агата Муцениеце выписала Павла Прилучного из московской квартиры через суд спустя три года после развода. Подробнее об этом писали "Дни.ру".