Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Умер Валентин Юдашкин Игры Сонник

Топ новостей недели

Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветамиПрощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонииНе стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души "Я просто жил": Последние слова ушедшего после болезни Пьехи ранят до глубины души Стоимость квартир в новостройках достигла потолкаСтоимость квартир в новостройках достигла потолка

Лента новостей

Вторник 2 мая

19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место 17:00"Тело увезли": смерть журналиста Малосолова вызвала шок 16:40Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 16:20Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 15:00Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой 14:40Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина 14:20"Можно увидеть человека": внутри беглянки Литвиновой активно развивается плод 14:04Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда 14:00Матвеев кусает локти: Боярская нашла другого после развода 13:52"Я плачу": Жена Юдашкина показала его тело после смерти 13:20Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру 13:19Зайцев забрал друга: умер модельер Юдашкин 13:00"Молчать!": злющий Киркоров врезал Тодоренко на глазах у толпы 12:40"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова 12:20"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем 12:00В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже 11:40"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам 11:20"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой 11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу 18:42Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью 17:05"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу 14:55Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган 13:54"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке

"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке
279

Поклонники Агаты Муцениеце в шоке.

После развода с Павлом Прилучным Агата Муцениеце стала более популярной. Ей стали поступать предложения о новых проектах, участие во многих из них актриса охотно принимает. Кажется, что за последние три года артистка не отдыхает как следует, а лишь усердно трудится. Впрочем, судя по публикациям Агаты в соцсетях, она нисколько не устала, и ничто не способно выбить ее из колеи.

Недавно Муцениеце сообщила в своем аккаунте о несчастном случае на съемочной площадке. В гримвагене произошло возгорание. Для съемочной группы произошедшее стало трагедией, ведь пришлось откладывать начало рабочего процесса на более позднее время. А ведь время – это деньги, особенно в шоу-бизнесе.

Но Агата сохраняла позитив, ведь никто из людей не пострадал. "Гримерка сгорела на хер!", – посмеялась актриса, снимая видео для поклонников. Некоторые из них, разумеется, были удивлены, что весьма серьезное происшествие не заставило артистку лишиться хорошего настроения.

Ранее стало известно о том, что Агата Муцениеце выписала Павла Прилучного из московской квартиры через суд спустя три года после развода. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

2 мая 2023, 18:40
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской

Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева?

"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева?
Юдашкин может быть не последним. Легендарный российский модельер Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы

"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы
Екатерина Андреева не зацикливается на деньгах. Российская телеведущая Екатерина Андреева словно застыла во времени и не стареет с годами.

Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором

Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором
Виталина Цымбалюк-Романовская была вся в клочьях. Украинская пианистка и бывшая жена российского актера Армена Джигарханяна прославилась на всю Россию после участия в десятках ток-шоу, посвященных ее скандальному расставанию с легендарным супругом.

От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин

От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин
Насыщенная судьба и трагический уход кутюрье Знаменитый модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологией.

Где Бузовой сделали предложение: названо место

Где Бузовой сделали предложение: названо место
Ольга Бузова рассказала о любви. В личной жизни Ольге Бузовой, можно сказать, не везет.

Выбор читателей

01/05Пнд"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 01/05ПндК одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 01/05Пнд"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 02/05Втр"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 02/05Втр"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 02/05ВтрМолча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина