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Понедельник 24 апреля

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"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской

"Невероятно": Пресняков пустил слюну на Муцениеце на глазах у Подольской
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Наталья Подольская не единожды пожалела, что пригласила Владимира Преснякова на выступление Агаты Муциниеце.

Столичное шоу "Абсолютно другая нога" наделало столько шума, что даже звезды российского шоу-бизнеса решили прикупить себе по билету и отправиться посмотреть на то, как ловко Агата Муциниеце сбрасывает с себя одежду. Сделали так и Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым.

И, как сообщила Наталья сразу после спектакля в своем личном блоге, она взглянула на своего мужа другими глазами. Вечер, который должен был запомниться как культурная вылазка в свет, стал настоящим кошмаром.

Рыжеволосая певица буквально считала минуты до конца вечера, ведь Владимир Пресняков практически пустил слюну на полуголую Агату Муцениеце прямо на глазах у Натальи Подольской. В итоге Владимир не мог отвести глаз от сцены, а Наталья, мучимая ревностью, следила за каждым движением век своего мужа.

Самым печальным во всей этой истории стало то, что инициатива исходила именно от Подольской. Произошедшее стало для нее уроком, поэтому больше Наталья ходить с Владимиром на подобные выступления не собирается.

"Невероятно эффектное шоу, но с мужем туда стоит ходить, только если вы не ревнивая", – зареклась Наталья Подольская ходить с Владимиром Пресняковым на шоу, где есть такие же сексуальные красотки как Агата Муцениеце.


24 апреля 2023, 21:58
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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