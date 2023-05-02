Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой

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Вторник 2 мая

16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 15:00Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой 14:40Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина 14:20"Можно увидеть человека": внутри беглянки Литвиновой активно развивается плод 14:04Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда 14:00Матвеев кусает локти: Боярская нашла другого после развода 13:52"Я плачу": Жена Юдашкина показала его тело после смерти 13:20Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру 13:19Зайцев забрал друга: умер модельер Юдашкин 13:00"Молчать!": злющий Киркоров врезал Тодоренко на глазах у толпы 12:40"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова 12:20"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем 12:00В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже 11:40"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам 11:20"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой 11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу 18:42Без трусов: Орлова приоткрыла ворота в "рай" с пышной растительностью 17:05"Последние лет 5 жил в аду": сын-шизофреник загнал Зайцева в могилу 14:55Курам на смех: подцепивший девчонок Буйнов не смог поднять вялый орган 13:54"Жених и невеста": 47-летняя Волочкова сыграла свадьбу с любимым 12:07К одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями 11:49Все кончено: шансы Костомарова ходить на протезах рухнули в один миг 08:20Как родитель может помочь своему ребенку выбрать профессию и вуз? 06:41Трогательная забота: как мама-медведица помогла отчаявшемуся медвежонку 04:17Избавление от травм и зависимостей: чем полезен сеанс гипноза 02:11"У меня просто широкая кость": самая толстая кошка на свете завоевала всеобщая любовь 00:04Scirocco: В московском ресторане укротили средиземноморский ветер 22:07Тест: узнай свой IQ по песням Ольги Бузовой 20:27"Раздвинь ножки": раскорячившуюся Асмус застукали в койке без одежды
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Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой

Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой
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Последний разговор Валентина Юдашкина с Аллой Пугачевой.

Сегодня россияне узнали страшную новость: вслед за Вячеславом Зайцевым ушел из жизни еще один мэтр отечественной моды. Кутюрье в последние годы боролся с онкологией, однако проиграл. Не дожив до 60-летия, Валентин Юдашкин скончался.

Не секрет, что у дизайнера было много звездных друзей. Но особенно тепло его семья общалась с Аллой Пугачевой. Правда, Примадонна оставила своего больного приятеля и перебралась жить в Израиль. Так что, в последние минуты жизни модельера ее рядом не было. Однако с артисткой он все-таки успел попрощаться, хотя, может быть, в тот момент и не знал, что скоро отправится в мир иной.

В конце марта Валентин Юдашкин с женой навещали беглое семейство в Израиле. Супруга кутюрье выкладывала в своем микроблоге совместные снимки, демонстрируя как весело они проводят время. Так что, перед смертью дизайнер связался со своей приятельницей лично.

Стоит отметить, что на тех самых снимках мэтр выглядит веселым и бодрым. Даже поклонники это отметили. На мгновение показалось, что болезнь отступила. Но, увы, это все же была последняя встреча Аллы Пугачевой с другом. Вряд ли Примадонна приедет на похороны с Валентином Юдашкиным, ведь прощание с Борисом Моисеевым она пропустила.

2 мая 2023, 15:00
Алла Пугачева и вадентин Юдашкин. Фото: Alexei Pantsikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеграм-канал Марины Юдашкиной✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Превратился в сухонького старичка: истерзанного раком Юдашкина водит за руку красавица-жена

С Жасмин. Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
С Бедросом и Филиппом Киркоровыми. Фото: Дни.ру

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