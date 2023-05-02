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Вторник 2 мая

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"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру

"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру

Виталина Цымбалюк-Романовская хорошо провела время.

Брак и развод с Арменом Джигарханяном, казалось бы, должны были "подарить" пианистке толпу критиков-недоброжелателей. Однако ей, видимо, в силу своего мягкого и доброго характера удалось избежать этой участи. У Виталины Цымбалюк-Романовской куча поклонников, которые восхищаются ею – и женщины, и, конечно, мужчины.

Знаменитая блондинка любит публиковать в своем микроблоге снимки, которые обычно собирают множество восхищенных комментариев. Накануне в ее микроблоге появилась серия новых фотографий с Николиной горы. Однако кто-то из поклонников заметил, что в кадре у звезды грустные глаза.

Виталина Цымбалюк-Романовская, привыкшая общаться россиянами, объяснила, что такой взгляд у нее с детства. Правда. не ясно, лукавит ли она. Может быть, на душе у пианистки действительно какая-то печаль, которой она не захотела делиться с публикой.

В любом случае в день фотосессии экс-возлюбленную Армена Джигарханяна явно утешили – прогулкой по лесистой местности и толстыми стволами деревьев, с которыми она взаимодействовала. В кадре она позирует на камеру. Оттопырив пятую точку, звезда облокотилась на один из стволов берез, а ногой уперлась в другой. Артистка томно посмотрела куда-то в сторону.

"Как приятно, когда ученица закончила курсы фото и по пути на прогулку делает очаровательный контент", – поделилась эмоциями в своем микроблоге Виталина Цымбалюк-Романовская.

2 мая 2023, 09:40
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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