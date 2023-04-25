“В кустах”: присевшая по нужде Цымбалюк-Романовская отчаянно забурлила на людях

Виталина Цымбалюк-Романовская оказалась далеко от дома.



Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отправилась в Сочи, чтобы глотнуть свежего морского воздуха и увидеть долгожданную зелень на деревьях. Всеми своими радостными переживаниями она с улыбкой поделилась в личном блоге.

Вначале ее подписчики увидели, как обнаружившая рояль Виталина буквально напрыгнула на него, да впилась пальцами в клавиши. Жаль только, что поверх ролика она наложила звук из музыкального произведения, поэтому изданные ею мелодии остались лишь в ее голове, да в памяти оператора,



"Когда в кустах стоял рояль", – подписала ролик Виталина Цымбалюк-Романовская.

Далее последовало не менее впечатляющее видео. Цымбалюк-Романовская присела по нужде заснять прибой для поклонников, и в результате позволила публике насладиться шумом волны. Это стало минуткой антистресса для тех подписчиков, кто не смог вырваться на побережье.



Следом в личном блоге появились виды курортного отеля, в котором остановилась Виталина Цымбалюк-Романовская, а также ее путь к морю. Финальным кадром стала сама артистка в купальнике на фоне бирюзовой воды. И, судя по широкой улыбке, пианистка слилась в гармонии с морской волной и мысленно забурлила вместе с ней в блаженном единстве. Отчаянно, сезон-то еще не открыт.



Также блондинка поделилась, что несмотря на ожидаемый дождь в прогнозе погоды, она не переставала надеяться на погожий денек. В результате вселенная услышала ее мольбы, небо расчистилось и позволило надеть купальник. И это сильно обрадовало Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая смогла целых три часа наслаждаться солнцем, теплом и шумом прибоя.



