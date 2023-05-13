Вайкуле оценила жест Пескова в отношении Пугачевой

На прошлой неделе в Москве прошли похороны Валентина Юдашкина, на которые прилетела из Израиля и Алла Пугачева.

Артистка привезла в Россию мать модельера. Стоит отметить, что за пару месяцев до смерти Валентин Юдашкин побывал в Израиле, где живет его мама, – успел попрощаться. На семейной встрече присутствовала и Алла Пугачева, которая близко дружила с модельером.

В скорбный для семьи Юдашкина день артистка тоже была рядом. Она приехала на кладбище в сопровождении помощников, которые не подпускали к ней журналистов на пушечный выстрел. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подойти смог.

Фотографы успели сделать кадры, на которых видно, как государственный деятель приблизился к Алле Пугачевой, поцеловал ей руку и поприветствовал. После того как видео и фото попали в Сеть, у многих россиян возник вопрос: нормально ли, что пресс-секретарь президента пожимает руку человеку, который так ругает страну.

Впрочем, подобный жест, скорее всего, был всего лишь данью уважения и элементом хорошего тона. Так же считает и Лайма Вайкуле, которая заявила, что это поступок настоящего мужчины, который просто поддержал женщину в непростой день.

"Каждый так должен был подойти, каждый!" – заявила артистка.

При этом она добавила, что Алла Пугачева – звезда мирового уровня, а значит, выказать ей уважение должен был каждый.