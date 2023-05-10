"Охрану надо усилить": Над сбежавшей в Израиль семьей Пугачевой нависла угроза

Алла Пугачева нашла врагов.

Еще в прошлом году семья Примадонны сбежала за границу. Певица вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле и, казалось, навсегда покинула в Россию. Ведь после того, как она назвала соотечественников "холопами" и "рабами", на родной земле никто ее не ждал. Но Алла Пугачева вернулась: ее заметили на похоронах Валентина Юдашкина.

Появление супруги Максима Галкина* в Москве стало сюрпризом для многих. Причем не только россиян, но и жителей других стран. Так считает политики Роман Худяков, который в своем личном блоге рассказал, что певица якобы должна была выступать за границей, но вместо этого отправилась на родину, чтобы попрощаться с покойным другом.

По его словам, теперь у нее испорчены отношения со всеми – не только с Россией, но и с Западом, который так восхвалял ее за бегство. Политик рассказал, что в адрес Аллы Пугачевой посыпались оскорбления после возвращения на родину. И на этом фоне над семьей Примадонны в Израиле нависла настоящая угроза.

"Охрану Пугачевой надо значительно усилить", – порекомендовал Роман Худяков в своем личном блоге.

По его мнению, как раз в России, несмотря на все не очень приятные поступки, артистке ничего не угрожает. А за рубежом никто гарантий безопасности дать не может.

"Смешно полагать, что ее защитит Галкин*", – с иронией отметил политик, рассуждая о будущем Аллы Пугачевой.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

