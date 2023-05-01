К одной груди прикладывались: мужья Пугачевой оказались братьями

Филипп Киркоров с размахом отметил в Кремле 56-й день рождения. Поздравить Короля российской эстрады пришли не только его родные, адвокат, пластический хирург и стоматолог, но и друзья – Анита Цой, Ирина Виннер, Олеся Судзиловская, Наташа Королева. А в первом ряду сидел Евгений Болдин, третий муж Аллы Пугачевой, на которой потом был женат Филипп Киркоров. Оказалось, его появление в зале неслучайно.



Евгений Болдин был мужем Аллы Пугачевой с 1985 по 1993 годы. Параллельно с исполнением супружеских обязанностей он работал концертным директором и продюсером Примадонны. Но они оба так были погружены в работу, что рождению ребенка предпочли аборт.

"Это было нашей большой ошибкой, – потом признает Болдин. – Сейчас я понимаю: надо было рожать, несмотря ни на что! Но тогда была такая ситуация... Нам казалось это невозможным! Множество заграничных гастролей, очень жесткий график, это было просто нереально отменить. И мы, получается, поставили карьеру выше семьи. Я не оказывал давления на Аллу, просто видел, что сейчас она не готова к рождению ребенка. И не стал препятствовать ее решению…"

Стоит заметить, что позже певица будет пытаться забеременеть от очередного, четвертого по счету, мужа – Филиппа Киркорова. Но ей будет в тот момент уже 49 лет, а это возраст, который гинекологи считают "рискованным". "Лежала я четыре с половиной месяца, задрав ноги, не двигаясь, ну и что? Ребенок не удерживается. Три-четыре месяца – и выкидыш, – признавалась Пугачева в одном из интервью. – Очень жаль, но попытка родить оказалась неудачной: беременность не сохранилась".

На жаргоне мужчин, которые спят с одной женщиной, часто называют "молочными братьями". Хотя у этого определения есть еще одно значение – так говорят про детей, которые прикладывались в детстве к одной груди кормилицы, но кровными братьями не являются. И остается загадкой, какое значение имел в виду Филипп Киркоров, когда со сцены Кремля заявил: "Евгений Борисович, который сидит в зале, это мой молочный брат!". Тем более, Король на 19 лет младше... "Именно Болдин снимался в клипе "Любимчик Пашка" (у Аллы Пугачевой в 1987 году – Прим. ред.)", – заметил Киркоров.

Стоит заметить, что у третьего и четвертого мужей Пугачевой был шанс не только стать "молочными братьями", но и партнерами – как говорят в окружении певца, Болдин планировал стать концертным директором Киркорова, шли переговоры, но что-то не получилось...