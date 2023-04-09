"Осталось двое детей": люди рыдают после новости о смерти Ягудина в ДТП в Москве

Смерть Алексея Ягудина стала шоком для всех.

Особенно для самого Алексея Ягудина, который эту новость и сообщил у себя в социальных сетях. Спортсмен опубликовал ссылку на видео, в котором некие "умники" рассказывают о его гибели. "Осталось двое детей", – гласит заголовок фейкового выпуска новостей.

Алексей Ягудин с юмором подошел к новости о собственной смерти. "Прошу прощения, чуть задержался с новостью. Ну что, друзья, поднимем бокалы! Ну… Не чокаясь (Здесь и далее орфография и пунктуация автора. – Прим. ред.)", – пошутил на своей странице в социальных сетях фигурист.

В комментариях люди рыдают от смеха после новости о смерти Алексея Ягудина в ДТП в Москве. Правда, не все. Большинство, наоборот, испугалось за спортсмена и попросило так не шутить, потому что "сердечко екает". Также поклонники посоветовали фигуристу подать в суд и наказать людей, которые не стесняются хоронить живых.

"Какой ужас, я предоставляю эмоции родственников", "Жить долго будете Алексей! Счастья Вам и благополучия родным", "Аж сердце оборвалось. Многая лета", "Ой, Господи, напугалась. Ничего святого у людей", "Нахрена так пугать? Оборвалось все", – написали поклонники.