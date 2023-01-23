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Шоу-бизнес
Cменившая фамилию Айза откровенно о сексе с Ягудиным и схвативших ее ребенка педофилах

Cменившая фамилию Айза откровенно о сексе с Ягудиным и схвативших ее ребенка педофилах

Бывшей жене Гуфа после случившегося нужна помощь специалиста.
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Героиней второго сезона шоу "Злые языки" на видеохостинге RUTUBE стала Айза Анохина. Впрочем, теперь ее правильно называть Айза-Лилуна Ай.

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Бывшая супруга рэпера Гуфа пояснила: "На самом деле "Ай" на японском означает "любовь". Лилуна — я так хотела свою дочь назвать, но у меня родился сын. А Айза — это мое настоящее имя: любимая, желанная, подобная луне с арабского".

В выпуске Айза-Лилуна подтвердила, что ее подозревали в отношениях с Вячеславом Малафеевым после их совместного участия в шоу "Звезды в Африке". Но она подчеркнула, что они только друзья. "Я верю в дружбу после секса, но не в секс по дружбе. Но ни с Ягудиным, ни с Малафеевым у меня не было секса", — откровенно заявила телеведущая.

Фото: пресс-служба

В финале выпуска Айза рассказала о своем опыте лечения у психолога и психиатра, а также раскрыла свои самые сильные страхи, которые она прорабатывает со специалистом: "Самый главный мой страх касается детей. Потому что я могу загнаться так, что буду думать: "Мой ребенок не берет трубку, значит его схватили восемь кровожадных педофилов", – пояснила мнительная Айза.

Фото: пресс-служба
Автор: 23 января 2023, 18:40 Источник: "Злые языки" ✓ Надежный источник
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