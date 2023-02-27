По стопам Костомарова? 42-летний фигурист Ягудин в тяжелом состоянии

В аккаунте Алексея Ягудина появилось видео.

На днях олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин отметил важное событие в своей жизни – семилетнюю годовщину свадьбы со спортсменкой Татьяной Тотьмяниной. Теперь фигурист готовится отпраздновать еще одну дату – свой день рождения. 18 марта ему исполнится 43 года.

О том, что ему дорого, Ягудин пишет в своем телеграм-канале, на который уже подписаны свыше 15 тысяч человек. А иногда фигурист просто веселит своих поклонников. Например, в понедельник, 27 февраля, Алексей опубликовал видео, на котором запечатлен пес, раскинувшийся на диване для сна.

Ягудин дал понял, что очень понимает четвероногого, особенно в начале недели. Мол, у него такое же тяжелое состояние. "Мое состояние в понедельник... Вам также тяжело после выходных?" – поинтересовался спортсмен у подписчиков. Те признались, что чувствуют себя так не только в понедельник, а каждый день.

К слову, у Романа Костомарова, который больше месяца находится в больнице и борется с последствиями пневмонии, тоже все начиналось с обычного недомогания, казавшегося простудой. Поэтому Алексею Ягудину, как и каждому человеку, необходимо настороженно относиться к слабости и усталости, ведь это может быть признаком какой-нибудь болезни. Желаем 42-летнему фигуристу здоровья и сил, как и его коллеге.