"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой

Телеведущий Борис Корчевников поделился с поклонниками правдой.

40-летний актер, а ныне и телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет ни разу не был женат. Мужчина никогда не высказывался о причинах статуса холостяка, однако поклонники уже успели построить свои догадки. К тому же, одиноким Бориса никто не смеет назвать — в его жизни есть нечто большее, чем мирское.

По признанию Корчевникова, он никогда не может быть один, ведь в его жизни есть Бог. Актер — глубоко верующий человек, и к религии его приобщила, скорее всего, бывшая возлюбленная. Актриса Анна-Сесиль Свердлова несколько раз появлялась с Борисом Корчевниковым на публике, но отношения пара не подтверждала.

"Кристально чистый и сделала многое, чтобы приблизить меня к Богу", — так об актрисе отзывается звезда "Кадетства".

Нашелся в жизни главы телеканала "Спас" и несостоявшийся роман. На съемках программы "Судьба человека" с Александром Головиным Борис разоткровенничался и высказался о романе с Дарьей Мельниковой. По словам ведущего, он был в нее влюблен. Вот только девушка не ответила взаимностью, а вскоре и вовсе вышла замуж за Артура Смольянинова.

"Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная", — говорит Борис.

Пока в жизни Корчевникова затишье. Он занимается работой и здоровьем. У мужчины редкая опухоль, с которой ему приходится жить уже долгие годы.