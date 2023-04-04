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Вторник 4 апреля

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"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой

"Сделала многое, чтобы приблизить меня": 40-летний Корчевников высказался о романе с Мельниковой
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Телеведущий Борис Корчевников поделился с поклонниками правдой.

40-летний актер, а ныне и телеведущий Борис Корчевников в свои 40 лет ни разу не был женат. Мужчина никогда не высказывался о причинах статуса холостяка, однако поклонники уже успели построить свои догадки. К тому же, одиноким Бориса никто не смеет назвать — в его жизни есть нечто большее, чем мирское.

По признанию Корчевникова, он никогда не может быть один, ведь в его жизни есть Бог. Актер — глубоко верующий человек, и к религии его приобщила, скорее всего, бывшая возлюбленная. Актриса Анна-Сесиль Свердлова несколько раз появлялась с Борисом Корчевниковым на публике, но отношения пара не подтверждала.

"Кристально чистый и сделала многое, чтобы приблизить меня к Богу", — так об актрисе отзывается звезда "Кадетства".

Нашелся в жизни главы телеканала "Спас" и несостоявшийся роман. На съемках программы "Судьба человека" с Александром Головиным Борис разоткровенничался и высказался о романе с Дарьей Мельниковой. По словам ведущего, он был в нее влюблен. Вот только девушка не ответила взаимностью, а вскоре и вовсе вышла замуж за Артура Смольянинова.

"Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная", — говорит Борис.

Пока в жизни Корчевникова затишье. Он занимается работой и здоровьем. У мужчины редкая опухоль, с которой ему приходится жить уже долгие годы.

4 апреля 2023, 10:20
Борис Корчевников. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телепрограмма "Человек и судьба"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Сам Бог велел: 10 ушедших в религию звезд шоу-бизнеса

Иван Охлобыстин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Владимир Ильин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Решетова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Гребенщиков. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Петр Мамонов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Екатерина Васильева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Борис Корчевников. Фото: Ltd Foma/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Гобзева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Любовь Казарновская. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

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