"Наркотики и выпивон": Ошивающаяся в Израиле Вайкуле раскрыла детали побега Пугачевой и Галкина*

Подружка Аллы Пугачевой сорвалась на откровения.

Вот уже год знаменитое семейство находится за границей. Покинув Россию, Примадонна обещала, что уезжает не навсегда. Но на деле, по слухам, перебралась в Израиль с концами. Там же время от времени ошивается ее близкая подруга Лайма Вайкуле. Она продолжает тепло общаться с Аллой Пугачевой и из первых уст узнает новости семейства.

Накануне Ксения Собчак опубликовала интервью с латвийской певицей. И, конечно, не обошлось без вопросов о Примадонне. Журналистка спросила о том, насколько для Лаймы Вайкуле был неожиданным поступок Максима Галкина* и его жены, которые отвернулись от России. К слову, после этого многие поклонники стали относиться к супругам как к предателям. Однако у подруги семьи на этот счет другое мнение.

Во время беседы с журналисткой Лайма Вайкуле раскрыли детали побега Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. В частности, она объяснила, зачем они это сделали. По словам певицы, таким образом супруги показали, что с нежностью относятся к родине. Люди, которые любят свою страну, говорит блондинка, именно так и поступают: ругают и учат хорошему. А те, мол, кто не любит, похожи на беспечных родителей.

"Если ты ребенка любишь, это не значит, что надо давать ему наркотики, выпивон и гуляй рванина", – сказала Лайма Вайкуле, обозначив, что Алла Пугачева и Максим Галкин* поступили из лучших побуждений для своей страны.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

