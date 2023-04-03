"Он ползает по лицу": лишившаяся плоти Бледанс испытывает страшные муки

Эвелина Бледанс рассказала о страданиях.

Популярная российская актриса театра и кино, певица и телеведущаяЭвелина Бледанс не смогла построить счастливую семейную жизнь. Звезда была заужен трижды и все три брака завершались разводом. В свое время за ней ухаживал даже сын Народной артистки СССР Софии Ротару.

Впрочем, украинское прошлое так и осталось прошлым. Сегодня актриса не может поехать в соседнюю страну, потому что находится под санкциями за патриотическую позицию. Однако и в России у нее все все складывается удачно.

Эвелина Бледанс весьма преуспела в карьере. У звезды экрана есть контракты, успешные проекты, поэтому 53-летняя артистка на публике должна выглядеть на все сто. Исправить возрастные погрешности ей в свое время помогла пластика лица.

Однако теперь актриса выступает против вмешательства хирургов и косметологов. Она лично пострадала от некачественного филлера. Средство в виде геля внедряют под кожу с помощью инъекции. Однако на первых взгляд простая процедура доставила звезде огромные проблемы.

В эфире программы "Звезды сошлись" на НТВ Эвелина Бледанс рассказала, что "он ползает по лицу". Из-за этого артистка даже лишилась части подкожной плоти. Она подчеркнула, что на месте геля образовалась дыра. По словам звезды, мучиться ей пришлось около полугода.