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Понедельник 3 апреля

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Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия любовницы

Переспи и разрядись: 58-летняя Азиза толкает живущего отдельно молодого мужа в объятия любовницы
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Воздержание в сексе вредно для здоровья

Знакомство с Ильей Резником у певицы Азизы состоялось более сорока лет назад. Поэт тогда приезжал в Ташкент по работе, писал песни для ансамбля "Садо", солисткой которого с 16 лет была Азиза. В 1988 году, после окончания Ташкентской консерватории, молодую артистку по указанию Министерства культуры Узбекистана направили на третий Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, на котором она не заняла третье место, была удостоена приза зрительских симпатий и внимания тогда уже знаменитого поэта.

Прошли годы. В апреле 2023-го на концерте по случаю 85-летия поэта в зале "Крокус Сити Холл" певица исполнила две сильные композиции на его слова – "Любимые не умирают" и "Санкт-Петербурге". А за кулисами со звездой встретился корреспондент "Дни.ру".

В августе 2021 года Азиза впервые вышла замуж – за итальянского ресторатора Александра Соколова (Лортэ). Правда, уже два года супруги живут в разных странах. А как же в этой связи отдавать супружеский долг? "Я ему сказала, чтобы он нашел себе кого-то, потому что долгое воздержание вредно для здоровья, оно сказывается и на мозгах – хуже соображать будешь, – признается Азиза. – Поэтому я даже не против гарема – могу быть старшей женой!"

При этом верный муж категорически отказывается идти в объятия любовницы, чтобы переспать и разрядиться "Он такой весь правильный, – поражена Азиза. – Он жалуется, что у него болит голова, а я знаю, что болит именно потому, что нет секса".

Поэтому певица настаивает, чтобы в ближайшее время муж приехал из Италии к ней в подмосковный Сергиев Посад. Супруг решил проделать этот долгий – более двух с половиной тысяч! – путь на машине. Потому что с самолетами сейчас проблема – летать дорого и долго.

3 апреля 2023, 10:20
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

Елена Захарова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Любовь Толкалина и ее дочь Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Софья Эрнст. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Мария Кожевникова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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