Беда откуда не ждали: заявлено о разводе Преснякова из-за измен

Владимир Пресняков наломал дров.

Красивая история любви двух талантливых артистов разворачивалась на глазах у всей страны. Наталья Подольская уверяла, что сразу потеряла голову от чувств, да и нельзя было иначе. Владимир Пресняков женился на коллеге в 2010 году.

Для певицы этот брак стал первым, а для музыканта уже третьим, зато самым счастливым. Поклонники шептались, называя звездную чету идеальной. Однако на днях у Натальи появился повод для беспокойства о разводе.



Наталья Подольская приревновала супруга к Агате Муцениеце, и понятно почему. Как же не ревновать, когда его окружают столько красоток. В итоге Владимир Пресняков вызвал панику среди фанатов. Слухи развеяла медиум Марианна Абравитова, разложив Таро и обелив репутацию музыканта.

Результат гадания опроверг голословные заявления о разводе Преснякова из-за измен. По словам экстрасенса, брак Подольской крепок и прочен. Да, муж может посмотреть на другую женщину, но это не означает, что он собирается бежать к ней, пояснила эксперт.

Карты говорят: артист ценит свою жену и не изменит ей никогда. Между тем возникла беда откуда не ждали. Таролог отметила, что скорее Наталья Подольская может закрутить роман на стороне, чем Владимир Пресняков. Таким образом, Марианна не исключила вероятности предательства в семье.