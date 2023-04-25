"Там было продолжение": вскрылась правда об интимном моменте Киркорова с журналистом

Филипп Киркоров ударил журналиста промеж ног.

На днях в Crocus City Hall на красной ковровой дорожке произошел странный инцидент с участием изменившегося поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Во время интервью артист резко отреагировал на неудобный вопрос журналиста.

"А что у вас с прической?" – спросил представитель прессы.

На это Киркоров вышел из себя и ответил вопросом на вопрос: "А у тебя что с прической?!" – воскликнул Киркоров, после чего ударил журналиста рукой промеж ног.

Дальше Филипп Киркоров моментально удалился куда-то. Однако инцидент быстро получил огласку и вызвал настоящий скандал. Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал инцидент.

По его словам, Киркорова просто взбесил действителньо глупый и совсем неуместный вопрос медийщика, который не захотел постараться. При это критик не исключил, что на этом все могло не кончиться.

"Может быть, там было какое-то продолжение, мы же не знаем", – заявил Соседов в комментарии Пятому каналу.

Если бы журналист задал более умный вопрос, Филипп Киркоров мог бы повести себя иначе, уверен музыкальный критик. Это могло бы заинтересовать его, и певец бы дал более интересный комментарий.

Напомним, в последнее время Филипп Киркоров действительно сильно изменился. Он сделал пластическую операцию и изменил имидж, после чего стал совершенно неузнаваемым.